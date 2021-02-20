صحيفة: ريال مدريد كان قد رفض ضم "الفتى الذهبي" مقابل 8 ملايين يورو

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد رفض ضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الحالي، قبل انتقاله إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 8 ملايين يورو فقط.

وقالت "ماركا" في تقرير لها اليوم السبت، إن ريال مدريد كان يدرس ضم هالاند، أثناء وجوده مع فريق مولده النرويجي.

وأشارت إلى أن النادي الملكي تراجع عن إبرام الصفقة مع النرويجي، مفضلا التعاقد مع اللاعبين الشباب من البرازيل في السنوات الأخيرة، مثل "فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس ورينير جيسوس".

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وأوضحت أن إدارة نادي ريد بول سالزبورغ نجحت في إبرام صفقة التعاقد مع النجم النرويجي عقب انسحاب ريال مدريد، وحسمها بقيمة 8 ملايين يورو فقط.

وأصبح إيرلينغ هالاند (20 عاما) من أبرز اللاعبين الصاعدين في العالم بالوقت الحالي، تحت سن 21 عاما، وذلك بفضل الأرقام المذهلة التي يحققها مع بوروسيا دورتموند، ويدخل في قائمة أولويات ريال مدريد للتعاقد معه الآن، إلى جانب الفرنسي كليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، لسد الثغرة الكبيرة التي تركها هدافه التاريخي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، منذ عام 2018.

وانتقل إيرلينغ هالاند إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شهر يناير من عام 2020، مقابل 20 مليون يورو، وتقدر قيمته السوقية الآن بنحو 152 مليون يورو، وذلك وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، بالرغم من انخفاض قيمة اللاعبين بشكل كبير في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية في ظل انتشار جائحة كورونا.

واحتل هالاند، الفائز بجائزة "الفتى الذهبي - Golden Boy"، المركز الثاني، في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، خلف الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، الذي تقد قيمته السوقية بـ165.6 مليون يورو، وتلاهما الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، الذي تقدر قيمته حاليا بـ151.6 مليون يورو.

المصدر: وكالات