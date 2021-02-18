"الفتى الذهبي" هالاند يبعث بإشارة جديدة لمسؤولي ريال مدريد

وجه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، رسالة مبطنة لمسؤولي ريال مدريد، للإشارة إلى رغبته بارتداء قميص "المرينغي"، وسط نية الفريق الملكي للتوقيع معه.

وقام هالاند "الفتى الذهبي" بالتوقيع على قمصان عدد من مشجعي ريال مدريد، الذين كانوا ينتظرونه أمام الفندق قبل مواجهة إشبيلية، لالتقاط الصور وسؤاله عن مستقبله بالانتقال إلى ريال مدريد، على الرغم من الاجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية.

ورد هالاند من جديد على حب جماهير ريال مدريد له، عقب المباراة وتسجيله هدفين في مرمى إشبيلية، قائلا: "دائما يكون من الرائع أن يحبونك"، وهي رسالة بسيطة ولكن تحمل إشارات كثيرة لمسؤولي الفريق الأبيض.

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وهذه ليست الإشارة الأولى من المهاجم النرويجي الشاب للفريق الملكي، فقد كشف، في نوفمبر الماضي، أنه كان يلعب مباريات البلايستيشن بلاعبي الريال، بفريق مكون من روبيرتو كارلوس ورونالدو كثنائي في الهجوم.

وأشاد هالاند في ديسمبر الماضي، بالإسباني سيرخيو راموس، قائد الريال، ووصفه بأنه أحد أفضل المدافعين في العالم، خلال مقابلة مع صحيفة نرويجية، قائلا: "أعتقد أن أفضل 3 مدافعين في العالم، هم راموس وفان ديك وكوليبالي، والثلاثة لديهم قوة بدنية كبيرة، ويتمتعون بذكاء في الملعب".

واستمرت إشارات "الفتى الذهبي" إلى العملاق الإسباني، ففي يناير الماضي، قام بعمل إعجاب لصورة ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو مكسو بكثبان من الثلوج.

وأرسل هالاند إشارة جديدة إلى النادي الملكي، بعد الفوز على إشبيلية (3-2)، قائلا: "تعجبني إسبانيا".

بدوره، أعرب والد هالاند عن إعجابه ببطولة الدوري الإسباني، قائلا: "تعتبر الليغا الإسبانية رائعة للغاية لنجلي ويتواجد بها فرق كبيرة".

ومن جانبه، أشاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالمهاجم النرويجي الشاب، خلال أحد المؤتمرات الصحفية في أكتوبر الماضي، قائلا: "لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، ولكنه لاعب رائع للغاية".

يذكر أن إيرلينغ هالاند توج بجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2020، كأفضل لاعب صاعد في العالم، التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، سنويا لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

وتفوق هالاند على زميله ف فريق بوروسيا دورتموند، الإنجليزي جادون سانشو، كذلك على الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ، والإنجليزي ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، والإسباني أنسو فاتي جناح برشلونة.

وحصل المهاجم النرويج على هذه الجائزة، بعد أن أحرز 44 هدفا بجميع البطولات طوال موسم (2019-2020).

المصدر: وكالات