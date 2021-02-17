بوروسيا دورتموند يهزم إشبيلية في عقر داره (فيديو)

خرج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية الإسباني (3-2) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأربعاء، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف التقدم للفريق الإسباني مبكرا في الدقيقة السابعة.

ورد الفريق الألماني بثلاثة أهداف متتاليية، حيث أدرك محمود داوود التعادل في الدقيقة 19 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن.

Пока от «Юве» с «Порту» клонит в сон, в параллельном матче огонь 🔥



Смотри, как бахнул Дауд по воротам «Севильи». Там уже 1:2 в пользу «Боруссии»:https://t.co/Xx8ZlfjETgpic.twitter.com/Hc7Jp487mQ — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021

ومن ثم أحرز "الفتى الذهبي" النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين (27 و43) من زمن الشوط الأول.

Холанд не намерен уступать Мбаппе звание игрока недели в ЛЧ и уже оформил дубль ⚽⚽



Вот его первый голешник:https://t.co/Xx8ZlfjETgpic.twitter.com/oSD4FUqObL — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021

إقرأ المزيد

وقلص المهاجم الهولندي لوك دي يونغ الفارق لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني لهم في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

ووضع فريق بوروسيا دورتموند بذلك قدما له في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف، ولكن بنتيجة أقل من (3-2) أو بركلات الترجيح.

المصدر: RT