هيرنانديز زميل حكيمي السابق في ريال مدريد: نحن أعداء في الميدان

صرح الفرنسي ثيو هيرنانديز، مدافع فريق ميلان الإيطالي، بأنه سعيد بمغادرة الريال، وهذا أفضل قرار اتخذه هو وزميله السابق في الفريق الملكي المغربي، أشرف حكيمي، مدافع إنتر ميلانو.

وجاءت تصريحات ثيو هيرنانديز قبل "ديربي الغضب" الذي سيجمع فريق ميلان بجاره وغريمه اللدود إنتر ميلان، يوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت صحفية "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن ثيو هيرنانديز،قوله: "لقد لعبت أنا وأشرف القليل في مدريد وكان أفضل شيء بالنسبة لنا هو المغادرة، لأنك إذا كنت هناك ولم تلعب فأنت لست سعيدا وليست لديك الفرص التي تريدها. فعلنا أفضل ما يمكن".

وامتدح المدافع الفرنسي زميله المغربي واصفا إياه بالرائع، مؤكدا في الوقت عينه على أن ذلك لن يكون الحال يوم الأحد المقبل، بقوله: "أشرف لاعب رائع، لديه الكثير من المواهب والسرعة والجودة، ونحن متشابهان إلى حد ما. أعرفه شخصيا، وقد أمضينا الكثير من الوقت معا. إنه رجل طيب وصديق عظيم. ماذا سأقول له في الديربي؟ لن أقول له شيئا، فنحن أعداء في الميدان لكننا أصدقاء جيدون خارجه".

Fullback AC Milan Theo Hernandez mengakui dirinya dan Achraf Hakimi, bek sayap Inter Milan, bahagia bisa meninggalkan Real Madrid.https://t.co/VvKdmvFcji — Goal Indonesia (@GOAL_ID) February 20, 2021

وانتقل ثيو هيرنانديز (23 عاما) من ريال مدريد إلى ميلان بشكل نهائي مقابل 19 مليون يورو، بعد أن كان معارا للفريق الإيطالي.

كما انتقل أشرف حكيمي (22 عاما) من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو، بعد أن لعب مع بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة أيضا.

وتأتي مواجهة "ديربي الغضب" في ظل سعي إنتر ميلان، المتصدر برصيد 50 نقطة، إلى توسيع الفارق بينه وبين جاره وغريمه ميلان صاحب 49 نقطة.

ويتصدر إنتر ميلان "النيراتزوري"، قبل "ديربي الغضب" غد الأحد، الترتيب برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن جاره وغريمه اللدود ميلان "الروسونيري"، ويليهما روما في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

بينما يشغل يوفنتوس، حامل اللقب، المركز الرابع على سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 42 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة.

المصدر: وكالات