زيدان يعلق على تألق الثنائي مبابي وهالاند

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بأداء مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان أمام برشلونة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يستمتع بجمال لعبه.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، عشية مباراة فريقه أمام بلد الوليد، في الجولة 24 من الدوري الإسباني، عن ثلاثية كيليان مبابي "هاتريك" في مرمى برشلونة: "أشاهد كل المباريات، ويعجبني مبابي، وأستمتع عندما أرى أمور عظيمة، مثل الجميع".

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وعلق المدرب الفرنسي على المنافسة بين مواطنه مبابي والنجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، قائلا: "سنرى، هما لاعبان رائعان مثل ميسي ورنالدو ونيمار، هما صغيران عمرا، لهذا هما الحاضر والمستقبل".

وامتنع زيدان عن الرد على سؤال حول من يحب أكثر، هالاند أم مبابي، قائلا: "ما أحبه هو رؤية كرة القدم، واللاعبين الجيدين، ومثلما قلت هما الحاضر والمستقبل، ولن أجيب عن هذا".

وعلق زيدان عن مطالبة الجماهير فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع مبابي، قائلا: "بكل تأكيد، الجمهور لديه الحق في إبداء رأيه".

ورد زيدان على سؤال حول إن كان ضروريا سؤال المدرب قبل التعاقد مع النجمين، قائلا: "دائما هذه الأمور تتم سويا، مع النادي والمدرب، وهناك شائعات كثيرة حول من سيأتي ومن سيرحل، وهذا أمر لن يتغير".

وقال في ختام حديثه: "ما فعله مبابي في آخر مباراة كان رائعا للغاية، وأعجبني الأداء الذي قدمه ولكنني أشاهده لجمال كرة القدم".

وحول تجديد عقود اللاعبين وصفقات المستقبل، أوضح: "هي مجرد مناقشات، وكل شخص يستطيع إبداء رأيه، ونريد حل المسائل مع لاعبينا في أسرع وقت، وفيما يتعلق بالأمور الخارجية، نحن مدريد ودائما يتحدثون عن قدوم أفضل اللاعبين إلينا".

المصدر: وكالات