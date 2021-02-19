زيدان: بنزيما يعاني من "انزعاجات"

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة فريقه أمام مضيفه بلد الوليد، يوم غد السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلق زيدان على مواجهة بلد الوليد، خلال المؤتمر الصحفي: "سنكون مخطئين إذا فكرنا في مباراة الأربعاء أمام أتلانتا، وعلينا النظر أولا إلى الليغا لتنتهي الأمور بشكل أفضل في بقية المباريات، ويجب أن نكون مركزين، والأسبوع كان رائعا، وعلينا أن نظهر ذلك في الملعب".

وأكد المدرب الفرنسي غياب مواطنه كريم بنزيما، قائلا: "لن يكون موجودا معنا في مباراة الغد، ويعاني من انزعاجات، وسنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة".

وأضاف زيدان: "نعلم من هو بنزيما وقيمته لنا، وسيغيب غدا، وعلينا التعامل مع هذا الأمر وسنستعيده في أقرب وقت ممكن، وكذلك اللاعبين الآخرين".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي لعب مباراتين أقل، ويليهما برشلونة في المركز الثالث، وله مباراة مؤجلة بدوره، وفي حال الفوز فيها سيعود للمركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على أتالانتا الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات