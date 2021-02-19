شاهد.. موصل البيتزا يظهر فجأة في ملعب أثناء مباراة لـ"يوروبا ليغ" فهل أخطأ العنوان؟
التقطت عدسات الكاميرات رجلا يحمل البيتزا ويدخل الملعب خلال مباراة ضمن دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بين فريقي مولده النرويجي وهوفنهايم الألماني (3-3)، أمس الخميس.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماع، يظهر فيه رجل يحمل البيتزا وزجاجة مشروبات غازية وهو يدخل الملعب خلال المباراة، ونظر الرجل الذي كان يرتدي القناع الطبي حوله وبدا متفاجئا عندما وجد نفسه بجوار حكم خط التماس.
Пиццу заказывали? 🍕 pic.twitter.com/zqxTthD5rR— Матч ТВ (@MatchTV) February 19, 2021
ومن غير الواضح ما إذا كان شخص ما قد طلب الطعام في الملعب أو ما إذا كان الرجل قد أخطأ العنوان.
وأقيمت المباراة في مدينة فياريال الإسبانية بسبب قيود فيروس كورونا في النرويج.
المصدر: وكالات