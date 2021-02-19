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شاهد.. موصل البيتزا يظهر فجأة في ملعب أثناء مباراة لـ"يوروبا ليغ" فهل أخطأ العنوان؟

الرياضة

شاهد.. موصل البيتزا يظهر فجأة في ملعب أثناء مباراة لـ
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التقطت عدسات الكاميرات رجلا يحمل البيتزا ويدخل الملعب خلال مباراة ضمن دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بين فريقي مولده النرويجي وهوفنهايم الألماني (3-3)، أمس الخميس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماع، يظهر فيه رجل يحمل البيتزا وزجاجة مشروبات غازية وهو يدخل الملعب خلال المباراة، ونظر الرجل الذي كان يرتدي القناع الطبي حوله وبدا متفاجئا عندما وجد نفسه بجوار حكم خط التماس.

ومن غير الواضح ما إذا كان شخص ما قد طلب الطعام في الملعب أو ما إذا كان الرجل قد أخطأ العنوان.

وأقيمت المباراة في مدينة فياريال الإسبانية بسبب قيود فيروس كورونا في النرويج.

المصدر: وكالات 

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