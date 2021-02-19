"يوروبا ليغ".. مانشستر يونايتد يضع قدما في ثمن النهائي

قطع مانشستر يونايتد، شوطا كبيرا لبلوع دور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد تغلبه خارج ميدانه على ريال سوسييداد 4-0، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ32.

وتناوب على تسجيل رباعية مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز "هدفين"، في الدقيقتين 27، و57، وماركوس راشفورد، في الدقيقة 65، ودانيل جيمس، في الدقيقة 90.

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وسيلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب مانشستر يونايتد، يوم الخميس المقبل.

المصدر: RT