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"يوروبا ليغ".. مانشستر يونايتد يضع قدما في ثمن النهائي

الرياضة

Reuters
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قطع مانشستر يونايتد، شوطا كبيرا لبلوع دور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد تغلبه خارج ميدانه على ريال سوسييداد 4-0، أمس الخميس، في ذهاب دور الـ32.

وتناوب على تسجيل رباعية مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز "هدفين"، في الدقيقتين 27، و57، وماركوس راشفورد، في الدقيقة 65، ودانيل جيمس، في الدقيقة 90.

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وسيلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب مانشستر يونايتد، يوم الخميس المقبل.

المصدر: RT

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