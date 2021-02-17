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محرز يقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون

الرياضة

محرز يقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون
Reuters /PETER POWELL
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عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه إيفرتون (3-1) يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من "البريمير ليغ".

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين، فيل فودين، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا في الدقائق (32، 63، و77) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم البرازيلي ريشارليسون هدف أصحاب الأرض اليتيم في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة، مبتعدا في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه جاره اللدود مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة حصدها من 23 مباراة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: RT 

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