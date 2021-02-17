مبابي يفي بوعده لمدربه بوكيتينو

سأل مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مدربه ماوريتسيو بوكيتينو قبل المواجهة ضد برشلونة عن عدد الانتصارات التي حققها على الأخير عندما كان مدربا لإسبانيول.

فرد بوكيتينو بأنه حقق الفوز على برشلونة مرة واحدة، فوعده مبابي الفائز بكأس العالم 2018، بأنه سيرفع العدد الى انتصارين.

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ووفى مبابي بوعده لمدربه مسجلا ثلاثية رائعة في مرمى برشلونة، خلال المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود سان جيرمان لتحقيق فوز تاريخي 4-1 في ميدان الفريق الكتالوني، ويخطو خطوة عملاقة نحو الدور ربع النهائي.

وكانت المسؤولية كبيرة على مبابي، لا سيما في غياب النجمين البرازيلي نيمار، والأرجنتيني آنخل دي ماريا، كما أنه كان عرضة لانتقادات حادة الموسم الماضي، عندما فشل في تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية على الرغم من بلوغ فريقه المباراة النهائية وخسارته أمام بايرن ميونخ 0-1.

بيد أن مبابي كان في الموعد ضد برشلونة وضرب بقوة، وأحرز ثلاثية رائعة، ليسجل نقاطا في السباق المبكر نحو الكرة الذهبية نهاية العام الحالي.

المصدر: أ ف ب