مبابي يقدم هدية ثمينة لحبيب بعد ثلاثيته التاريخية في شباك برشلونة (فيديو)

قدم مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، هدية ثمينة لبطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل، الروسي حبيب نورمحمدوف، وذلك عقب مباراة الفريق الباريسي ومضيفه برشلونة، أمس الثلاثاء.

وفرض مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف تاريخية (هاتريك)، ليساهم في فوز فريقه 4-1، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

Mbappé qui offre son maillot du match à la légende Khabib Nurmagomedov ✨#FCBPSGpic.twitter.com/4qVjR3UsIO — Yanis T🅾️crate 🥋 (@YanisTocrate) February 16, 2021

وبعد نهاية اللقاء، نشر حبيب الذي حضر المباراة من مدرجات ملعب "كامب نو"، فيديو عبر خاصية "الستوري" في موقع "إنستغرام"، كشف من خلاله عن الهدية التي تلقاها، وكانت عبارة عن قميص مبابي مع توقيعه.

المصدر: sportbox.ru