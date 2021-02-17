أول تعليق لصلاح بعد تألقه في مباراة لايبزيغ

قال نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، إن مباراة فريقه ضد لايبزيغ أمس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أعادت الفريق إلى أسلوبه المعهود وإلى طريق الانتصارات.

وعبر صلاح في تصريح لشبكة "بي إن سبورتس" عن سعادته بالتسجيل في مباراة لايبزيغ والفوز خارج الديار.

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وأضاف أن فريقه لعب بشكل جيد أمام خصم صعب المراس، لافتا إلى أن مباراة العودة ستكون صعبة متمنيا التأهل إلى ربع النهائي.

وحقق ليفربول، الذي مني مؤخرا بثلاث خسارات متتالية في الدوري الإنجليزي، فوزا مستحقا على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين، سجلهما صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

هدف محمد صلاح العالمي في شباك ليبزيج

ويرفع رصيده في دوري الأبطال الي 24 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/OqHD97nB7c — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 16, 2021

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول سيستضيف على ملعبه "آنفيلد" نادي لايبزيغ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: "بي إن سبورتس"