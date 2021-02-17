صلاح يحقق 5 أرقام مميزة ليلة توهجه أمام لايبزيغ

حقق النجم المصري محمد صلاح، 5 أرقام مميزة بعدما توهج في مباراة فريقه ليفربول ومضيفه لايبزيغ، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاده للفوز بهدفين دون رد.

وسجل صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 53، بعدما تلقى كرة بالخطأ من مدافع لايبزيغ ليودعها الشباك.

ليس خوفو وليس خفرع وأيضًا ليس منقرع ولكنه يكتب اسمه بأحرف من ذهب كل ليلة تمامًا مثل أجداده الفراعنة! 👑❤️🇪🇬 pic.twitter.com/mGmIMH3w1J — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2021

وبفضل هذا الهدف، حقق صلاح 5 أرقام مميزة وهي كالتالي.

1- رفع صلاح بهدفه في شباك لايبزيغ رصيده من الأهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 24 هدفا.

2- صلاح سجل هدفه السابع في آخر سبع مباريات.

3- رفع رصيده إلى 24 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم.

4- وصل النجم المصري للهدف رقم 50 في مسيرته مع ليفربول خارج ملعب "آنفيلد" معقل "الريدز".

5- عادل صلاح رقم الهداف رقم 13 في تاريخ ليفربول إيان سانت جون، برصيد 118 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول سيستضيف على ملعبه "آنفيلد" نادي لايبزيغ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى دور الثمانية.

المصدر: وكالات