شاهد.. هدف محمد صلاح في دوري الأبطال

تقدم فريق ليفربول على مضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) في المباراة بينهما يوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة 53، وضاعف زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة بعد خمس دقائق فقط من ذلك.

هدف محمد صلاح العالمي في شباك ليبزيج

ويرفع رصيده في دوري الأبطال الي 24 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/OqHD97nB7c — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 16, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: RT