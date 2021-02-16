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شاهد.. هدف محمد صلاح في دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح في دوري الأبطال
Reuters /Bernadett Szabo
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تقدم فريق ليفربول على مضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) في المباراة بينهما يوم الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة 53، وضاعف زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة بعد خمس دقائق فقط من ذلك.

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المصدر: RT 

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