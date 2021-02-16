 
مباشر

ليفربول يواجه لايبزيغ في ملعب "بوشكاش أرينا".. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول يواجه لايبزيغ في ملعب
/LAURENCE GRIFFITHS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psfy

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، الذي يستضيف فريقي لايبزيغ الألماني وليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت مواجهة لايبزيغ وليفربول إلى هنغاريا بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش (41 عاما).

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الألماني:

بينما اختار الألماني يوليان ناغلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

إقرأ المزيد
أسطورة ليفربول يفضل صفقة هيبيا على التعاقد مع محمد صلاح
أسطورة ليفربول يفضل صفقة هيبيا على التعاقد مع محمد صلاح

المصدر: "twitter/rbleipzig/LFC" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا