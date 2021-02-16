ليفربول يواجه لايبزيغ في ملعب "بوشكاش أرينا".. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، الذي يستضيف فريقي لايبزيغ الألماني وليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت مواجهة لايبزيغ وليفربول إلى هنغاريا بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش (41 عاما).

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الألماني:

بينما اختار الألماني يوليان ناغلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

إليكم اختيارات مدربنا كلوب لبداية مباراة الليلة...✊#لايبزيج_ليفربول | #دوري_أبطال_أوروبا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 16, 2021

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المصدر: "twitter/rbleipzig/LFC"