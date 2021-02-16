ليفربول يقترب من دور الـ8 الكبار لدوري الأبطال.. فيديو

وضع فريق ليفربول قدما له في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه لايبزيغ الألماني (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة 53، وضاعف زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

هدف محمد صلاح العالمي في شباك ليبزيج

ويرفع رصيده في دوري الأبطال الي 24 هدف#محمد_صلاحpic.twitter.com/OqHD97nB7c — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 16, 2021

إقرأ المزيد

وخرج فريق ليفربول بفوز مطمئن من ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، الذي نقلت إليه المواجهة بدلا من ملعب لايبزيغ بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT