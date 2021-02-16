شاهد.. الأهلي المصري يقسو على المريخ السوداني

كرم الأهلي المصري وفادة ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الأهلاوي محمد مجدي أفشة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57، وضاعف زميله المهاجم محمود كهربا النتيجة في الدقيقة 63، ومن ثم اختتم المهاجم الزامبي والتير بواليا ثلاثية المارد الأحمر بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الجاري على ملعب "السلام" بالقاهرة.

دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 1 - 0 المريخ السوداني | هدف افشه



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pic.twitter.com/73uveGEjHJ — سناب igoal1 (@cafcl_4) February 16, 2021

دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 2 - 0 المريخ السوداني | هدف كهربا



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/y1p5WMRhj5 — سناب igoal1 (@cafcl_4) February 16, 2021

دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 3 - 0 المريخ السوداني | هدف بواليا



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pic.twitter.com/KXLwueY1CA — سناب igoal1 (@cafcl_4) February 16, 2021

وحصد الأهلي بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، متقدما بفارق الأهداف على فريق سيمبا التنزاني الذي تغلب بدوره على فيتا كلوب الكونغولي بهجف وحيد.

المصدر: RT