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شاهد.. الأهلي المصري يقسو على المريخ السوداني

الرياضة

شاهد.. الأهلي المصري يقسو على المريخ السوداني
AFP /Karim JAAFAR
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كرم الأهلي المصري وفادة ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الأهلاوي محمد مجدي أفشة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57، وضاعف زميله المهاجم محمود كهربا النتيجة في الدقيقة 63، ومن ثم اختتم المهاجم الزامبي والتير بواليا ثلاثية المارد الأحمر بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الجاري على ملعب "السلام" بالقاهرة.

وحصد الأهلي بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، متقدما بفارق الأهداف على فريق سيمبا التنزاني الذي تغلب بدوره على فيتا كلوب الكونغولي بهجف وحيد.

المصدر: RT 

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