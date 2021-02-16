اعتقال لاعب دولي سابق لضبطه متلبسا بزراعة "الماريجوانا"

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اعتقال لاعب يوفنتوس وإنتر وروما وبارما لكرة القدم السابق لويجي سارتور، بسبب تورطه في زراعة الماريجوانا.

وقالت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" الإيطالية، إنه ألقي القبض على لويجي سارتور أثناء قيامه بزراعة 106 من نباتات الماريجوانا مع شريك له في مزرعة مهجورة في إميليان أبينيني، في مجتمع ريفي بجبال بارما، وفقا للتقديرات، كان من الممكن أن تنتج أكثر من 2 كيلوغراما من المادة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لويجي سارتور استخدم أثناء الاستجواب الضمان أمام القاضي الحق في عدم الإجابة وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها سارتور للتحقيقات، حيص كان أحد المتورطين في قضية "مراهنات الكالتشيو" لكرة القدم، والتي بدأت مع مكتب المدعي العام في كريمونا في عام 2011، وبعد أن انتهى به المطاف في السجن، انتهى التحقيق معه في عام 2019، بالتقادم.

وشارك سارتور (46 عاما) في 165 مباراة بالدوري الإيطالي و33 مرة في كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يعتزل في عام 2009، ودافع عن ألوان عدد من الأندية، أبرزها يوفنتوس، إنتر ميلان، روما وبارما، وشارك في مباراتين مع منتخب إيطاليا.

المصدر: وكالات