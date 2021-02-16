رسميا.. ألابا يعلن رحيله عن بايرن ميونخ ولكن إلى أين؟

أعلن الدولي النمساوي ديفيد ألابا اليوم الثلاثاء رحيله عن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في يونيو 2021، إذ سينتهي عقده مع العملاق البافاري الذي رفض اللاعب تمديده.

وعقد ديفيد ألابا، مؤتمرا صحفيا اليوم في ألمانيا، قال فيه: "اتخذت قرار الرحيل عن بايرن ميونخ بنفسي، ودون أي ضغوط، سوف أغادر النادي بنهاية الموسم الجاري، لأنني أريد خوض تجربة جديدة في مسيرتي الاحترافية.

وأوضح المدافع النمساوي البالغ من العمر 28 عاما: "القرار كان صعبا جدا بالنسبة لي، بايرن ميونخ شيء مهم جدا في مسيرتي، وحتى الآن لم أقرر وجهتي المقبلة أين ستكون".

وبالرغم من أن ألابا لم يكشف عن وجهته الجديدة، إلا أن الكثير من التقارير تحدثت عن انتقاله إلى ريال مدريد.

وكان ألابا، قد طلب مؤخرا من إدارة بايرن ميونخ الحصول على 11 مليون يورو راتبا سنويا، وهو ما رفضته إدارة العملاق البافاري، خاصة في ظل أزمة كورونا الطاحنة التي تعيشها الأندية الأوروبية منذ الموسم الماضي، ومن ثمّ قرر اللاعب الرحيل عن الفريق بطل السداسية التاريخية.

وتوج ديفيد ألابا، منذ أيام قليلة رفقة بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية، ليكمل بذلك سداسية تاريخية بعد الفوز بالدوري والكأس والسوبر المحلية في ألمانيا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي على حساب فريق إشبيلية الإسباني.

يذكر أن ديفيد ألابا، بدأ مشواره في بايرن ميونخ في الموسم (2010-2011) حيث تم تصعيده لصفوف الفريق الأول في البايرن، ومنذ ذلك الوقت يحصد الألقاب مع العملاق البافاري، ولم يغادر النادي طوال تلك الفترة سوى لمدة 6 أشهر في البدايات على سبيل الإعارة إلى هوفنهايم، ويجيد اللعب في أكثر من مركز منها قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، والظهيرين الأيمن والأيسر.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن منذ يومين رسميا عن ضم المدافع الفرنسي أوباميكانو، ليكون خليفة لديفيد ألابا في دفاع الفريق بدء من الموسم الجديد.

المصدر: "As"