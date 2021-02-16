أزمة جديدة بعد نقل مباراة الوداد المغربي وكيزر تشيفز إلى مصر

ألمح نادي كيزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى أنه قد لا يتمكن من خوض مباراته ضد الوداد المغربي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد نقلها إلى مصر وتغيير موعدها.

وقال النادي الجنوب إفريقي في بيان نشره على موقعه اليوم الثلاثاء: "تلقى كايزر تشيفز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ظهر يوم الاثنين فيما يتعلق بمباراة الفريق ضد الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا التي لم تقم كما كان مقررا لها يوم السبت 13 فبراير في الدار البيضاء بسبب عدم إصدار تأشيرات دخول بعثة كايزر تشيفز إلى المغرب".

وتابع: "تشير رسالة الكاف المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى إعادة المباراة بين الفريقين يوم الجمعة 19 فبراير على أرضية ملعب السلام في القاهرة"، مشيرا إلى أن هناك بعض العوائق التي ستمنع الفريق من احترام موعد المباراة الجديد.

وأوضح البيان: "العوامل التي ستحول دون تمكن كايزر تشيفز من خوص المباراة، هي ضيق الوقت للقيام بالأمور اللوجيستيكية والإدارية من أجل السفر إلى مصر، ثم ازدحام روزنامة الفريق محليا وقاريا".

وأكمل البيان أنه "بناء على ما سبق فالنادي يقترح تأجيل المباراة وإقامتها في موعد لاحق".

وكان الاتحاد المغربي، أرسل خطابا إلى "الكاف"، الأسبوع الماضي أخبره فيه بأن السلطات المحلية، ترفض إقامة مباراة الوداد وضيفه كايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس بالدار لبيضاء "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا".

ويفرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.

وطلب الاتحاد المغربي تأجيل المباراة أو إقامتها في ملعب محايد.

في المقابل، طالب "الكاف" الاتحاد المغربي بالبحث عن ملعب محايد لاحتضان اللقاء، ووافقت مصر على استضافة المباراة وتم تحديد يوم الجمعة المقبل موعدا جديدا لإجرائها.

ويتنافس الوداد مع كايزر تشيفز ضمن المجموعة الثالثة، إلى جوار حوريا الغيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

المصدر: موقع نادي كايزر تشيفز