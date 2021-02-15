مباراتان في نفس اليوم وعلى نفس الملعب.. "الكاف" يحرج مولودية الجزائر والترجي

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تغيير موعد مباراة مولودية الجزائر وضيفه الترجي التونسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتمسك "الكاف" بإقامة المباراة في موعدها، أي يوم 23 فبراير الحالي على ملعب "الخامس يوليو" في العاصمة الجزائرية.

وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب، يواجه شباب بلوزداد الجزائري ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في المجموعة الثانية من ذات المسابقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس الأحد، أن لا نية لدى "الكاف" لتغيير موعد المباراة، وأنه متمسك بإقامتها في تاريخها المعلن، رغم أن ملعب "الخامس يوليو" سيحتضن مباراتين في نفس اليوم.

من جهة أخرى، أوضح ألماس، أن إدارة مولودية الجزائر لن تتقدم بطلب للسماح بحضور عدد محدود من المشجعين لمباراة الترجي التونسي مثلما يفكر فيه مسؤولو شباب بلوزداد، وذلك احتراما لقرار السلطات الجزائرية التي أقرت إقامة المباريات دون حضور الجماهير.

يشار إلى أن الترجي التونسي يتصدر المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر والزمالك المصري، فيما يتذيل تونجيت السنغالي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المصدر: "النهار"