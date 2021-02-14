حل بيريز الذهبي.. إدارة ريال مدريد تحدد مدربا من العيار الثقيل لخلافة زيدان

يبحث فلورنتينو بيريز، رئيس إدارة ريال مدريد الإسباني، عن حلول للخروج بالملكي من أزمة النتائج المخيبة في حال الخروج خالي الوفاض من الموسم، وهو مستعد لطلاق نهائي مع المدرب زيدان.

ويقدم ريال مدريد موسما متواضعا، تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، حيث خسر الفريق لقب السوبر الإسباني وودع كأس الملك، بالإضافة إلى ابتعاده عن متصدر الليغا، أتلتيكو مدريد.



ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن بيريز استقر على الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، لخلافة زيدان الذي لم يعد يقنع بيريز، الذي كان دائما مفتونا به.

Jürgen Klopp, ¿el sucesor de Zinedine Zidane en el Real Madrid? https://t.co/yCoCvhQXOX — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) February 13, 2021

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وذكرت الصحيفة أن "العقد الفرعوني" جاهز لكلوب (الذي فقد والدته للتو ولم يتمكن من حضور الجنازة في ألمانيا بسبب القيود المفروضة على الوباء) وربما قد تم توقيعه بالفعل، لكن ليفربول سيحاول بكل طريقة ممكنة إقناع المدرب الألماني بالبقاء.



لكن رغبة بيريز ستصطدم بارتباط كلوب بعقد مع ليفربول، ينتهي في صيف 2024، وعدم وجود أي شروط لرحيله خلال هذه الفترة، سوى لألمانيا.



من جهة أخرى مستقبل كلوب مع "الريدز" في مأمن، ولا توجد أي نية للإطاحة به، رغم النتائج المتواضعة التي يحققها ليفربول مؤخرا، أو حتى لو فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفقا للصحيفة.

أما بالنسبة إلى زيزو​​، فمستقبله يلوح بين وجهتين مرتقبتين وهما المنتخب الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي، وسيعتمد ذلك على نتائج ديدييه ديشان مدرب الديوك وأندريا بيرلو مدرب "السيدة العجوز" بالطبع.

المصدر: repubblica.it