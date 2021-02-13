يوفنتوس يسقط أمام نابولي في "الكالتشيو" (فيديو)

حقق نابولي فوزا ثمينا على ضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين نابولي بالفضل في الفوز لنجمه لورينزو إنسيني الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 42 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

SerieA | نابولي 1-0 يوفنتوس ..



انسيني .. ضربة جزاء pic.twitter.com/v0V09SBKxr — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 13, 2021

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المصدر: RT