يوفنتوس يسقط أمام نابولي في "الكالتشيو" (فيديو)
حقق نابولي فوزا ثمينا على ضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
ويدين نابولي بالفضل في الفوز لنجمه لورينزو إنسيني الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء.
لعبة صغيرة واحدة تؤدي إلى تغيير مصير مباراة متساوية.🔚#الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/0qM3UfTIKx— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 13, 2021
وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 42 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
SerieA | نابولي 1-0 يوفنتوس ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 13, 2021
انسيني .. ضربة جزاء pic.twitter.com/v0V09SBKxr
المصدر: RT