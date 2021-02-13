 
مباشر

رغم رحيله عن الدوري الإنجليزي منذ 12 عاما.. رونالدو يحتكر رقما تاريخيا

الرياضة

رغم رحيله عن الدوري الإنجليزي منذ 12 عاما.. رونالدو يحتكر رقما تاريخيا
AFP MARCO BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prgv

رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي عن الدوري الإنجليزي في صيف 2009 عندما كان يلعب بقميص مانشستر يونايتد، لكنه ما زال يحتفظ برقم تاريخي صامد في البريميرليغ.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو لا يزال يتصدر قائمة أكثر اللاعبين البرتغاليين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 84 هدفا.

إقرأ المزيد
رونالدو يصبح أول شخص في العالم يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي
رونالدو يصبح أول شخص في العالم يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي

يخلفه لويس بوا مورتي، لاعب أرسنال وفولهام وساوثهامبتون ووست هام يونايتد السابق، برصيد 29 هدفا.

وحل مواطنه لويس ناني، نجم مانشستر يونايتد السابق (26 هدفا) في المركز الثالث.

وفي المركز الرابع جاء كل من برونو فيرنانديز نجم يونايتد الحالي، وديوغو جوتا نجم وولفرهامبتون السابق، ولاعب ليفربول حاليا، وفي جعبة كل منهما 21 هدفا.

ورحل رونالدو البالغ 36 عاما عن نادي "الشياطين الحمر" قبل 12 عاما، إلى الدوري الإسباني ولعب بقميص ريال مدريد 9 سنوات، قبل أن يحسم أمر الرحيل مجددا إلى الدوري الإيطالي، يوفنتوس صيف 2018.

المصدر: twitter/OptaJoe

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا