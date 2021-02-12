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رونالدو يصبح أول شخص في العالم يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي

الرياضة

رونالدو يصبح أول شخص في العالم يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي
Reuters
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واصل كريستيانو رونالدو التربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستغرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز الـ500 مليون مشترك.

ولدى النجم البرتغالي الذي أكمل عامه الـ36 الأسبوع الماضي، 261 مليون متابع في "إنستغرام"، و148 مليون متابع في "فيسبوك" و91 مليون متابع في "تويتر".

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ويتصدر رونالدو نجم يوفنتوس قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا بعد مضي 21 جولة من عمر المسابقة.

المصدر: matchtv.ru

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