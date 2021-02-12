رونالدو يصبح أول شخص في العالم يصل لنصف مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي

واصل كريستيانو رونالدو التربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستغرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز الـ500 مليون مشترك.

Cristiano Ronaldo has become the first person to hit 500 million followers across social media 🤯 @brfootballpic.twitter.com/Xb4yHSugtk — Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021

ولدى النجم البرتغالي الذي أكمل عامه الـ36 الأسبوع الماضي، 261 مليون متابع في "إنستغرام"، و148 مليون متابع في "فيسبوك" و91 مليون متابع في "تويتر".

The first to reach over 500 million followers on social media 📲



Cristiano Ronaldo is the social GOAT 🐐 pic.twitter.com/tmsiN8Vj0B — Goal (@goal) February 12, 2021

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ويتصدر رونالدو نجم يوفنتوس قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا بعد مضي 21 جولة من عمر المسابقة.

المصدر: matchtv.ru