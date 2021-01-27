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رونالدو يهنئ صديقته جورجينا بعيد ميلادها الـ27 بطريقة خاصة (صور)

الرياضة

رونالدو يهنئ صديقته جورجينا بعيد ميلادها الـ27 بطريقة خاصة (صور)
Globallookpress /AFP
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هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ27 اليوم الأربعاء.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة تجمعه بجورجينا، وأرفقها بعبارة: "ألف مبروك حب حياتي"، وأضاف قلب حب كرمز تعبيري.

ولاقت التهنئة تفاعلا كبيرا على صفحة النجم البرتغالي في "إنستغرام" التي يبلغ عدد متابعيها 257 مليون شخص حول العالم، حيث حصدت الصورة أكثر من 6 ملايين إعجاب في أول ثلاث ساعات من نشرها.

من جهتها، نشرت جورجينا عبر خاصية "الستوري" بحسابها في "إنستغرام" صور من عشاء رومانسي على ضوء الشموع والورود الحمراء، ذكرت العديد من التقارير أن رونالدو فاجأها به بمناسبة عيد ميلادها.

رونالدو يهنئ صديقته جورجينا بعيد ميلادها الـ27 بطريقة خاصة (صور)
instagram\georginagio
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المصدر: recordeuropa.com

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