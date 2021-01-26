مؤشر جديد عن وجهة ميسي حال رحيله عن برشلونة

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير اليوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي وعائلته بدأوا في تعلم اللغة الفرنسية استعدادا للخطوة المقبلة للنجم الأرجنتيني في حال الرحيل عن برشلونة.

💣💥 ¡MESSI ESTÁ APRENDIENDO FRANCÉS!



Ojo a la INFORMACIÓN desvelada desde ahí. ¡VENTE A #JUGONES! pic.twitter.com/KhhBkJHgqU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2021

ويعد هذا الأمر تصرفا جديدا من ميسي يؤكد اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد أن قام منذ فترة بشراء منزل جديد في العاصمة الفرنسية، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام العالمية لربط مستقبل النجم الأرجنتيني بالعملاق الفرنسي.

🔥¿ESTÁ MESSI APRENDIENDO

FRANCÉS? Ojito a está información.



A las 15:10 en #JUGONES. ¡Viens ici!🇫🇷 pic.twitter.com/0RRWLLPxg7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2021

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وينتهي عقد ميسي مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة السابق، والمرشح الأقوى للفوز في انتخابات النادي المقبلة، قد أكد على ثقته في قدرته على إقناع ميسي بالبقاء، حال فوزه برئاسة النادي الكتالوني العريق.

المصدر: elchiringuitotv/twitter