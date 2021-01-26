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مؤشر جديد عن وجهة ميسي حال رحيله عن برشلونة

الرياضة

مؤشر جديد عن وجهة ميسي حال رحيله عن برشلونة
leomessi/instagram
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كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير اليوم الثلاثاء، أن ليونيل ميسي وعائلته بدأوا في تعلم اللغة الفرنسية استعدادا للخطوة المقبلة للنجم الأرجنتيني في حال الرحيل عن برشلونة.

ويعد هذا الأمر تصرفا جديدا من ميسي يؤكد اقترابه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد أن قام منذ فترة بشراء منزل جديد في العاصمة الفرنسية، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام العالمية لربط مستقبل النجم الأرجنتيني بالعملاق الفرنسي.

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وينتهي عقد ميسي مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة السابق، والمرشح الأقوى للفوز في انتخابات النادي المقبلة، قد أكد على ثقته في قدرته على إقناع ميسي بالبقاء، حال فوزه برئاسة النادي الكتالوني العريق.

المصدر: elchiringuitotv/twitter

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