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عودة ميسي تزين قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في كأس إسبانيا

الرياضة

عودة ميسي تزين قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في كأس إسبانيا
AFP ANDER GILLENEA
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أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن قائمة فريقه لمواجهة مضيفه رايو فاليكانو، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم غد الأربعاء.

وضمت القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد إلى صفوف الفريق الكتالوني، عقب انتهاء عقوبة إيقافه لمباراتين بسبب تعرضه للطرد في نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو.

من جهة أخرى، غاب الأمريكي سيرجينو ديست عن القائمة لمعاناته من آلام عضلية في فخذه الأيمن حسب بيان رسمي نشره برشلونة.

وضمت قائمة برشلونة 20 لاعبا، كالتالي:

"شتيغين، أراوخو، بوسكيتس، غريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، بويج، نيتو، لينغليت، بيدري،  ترينكاو، جوردي ألبا، دي يونغ، أومتيتي، جونيور فيربو، إلياكس موريبا، مينغويزا وتيناس".

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المصدر: fcbarcelona.com

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