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شاهد اللقطة التي أدت لطرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)

الرياضة

شاهد اللقطة التي أدت لطرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)
Reuters
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تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة للطرد خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ميسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، والتي أظهرت اعتداء النجم الأرجنتيني بالضرب على لاعب بيلباو أسيير فياليبري بدون كرة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2 بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتوج الفريق الباسكي بلقب بطل كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات فإن البطاقة الحمراء التي حصل عليها ميسي هي الأولى له خلال مسيرته مع النادي الكتالوني العريق والتي لعب فيها 753 مباراة.

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المصدر: RT

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