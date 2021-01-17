شاهد اللقطة التي أدت لطرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني (فيديو)

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة للطرد خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه ميسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، والتي أظهرت اعتداء النجم الأرجنتيني بالضرب على لاعب بيلباو أسيير فياليبري بدون كرة.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 2 × 3 اتليتك بلباو | لقطة طرد ميسي 😱😱😱 كـــــــــــاملة HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/PB0es1tD3o — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بفوز أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2 بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتوج الفريق الباسكي بلقب بطل كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه.

Lionel Messi straight red card against Athletic Bilbao 120+1'pic.twitter.com/HxFGgvDziV — noobfcb (@noob_fcb) January 17, 2021

Lionel Messi was sent off with a red card for the first time in his Barcelona career in their 3-2 Spanish Super Cup final loss to Athletic Bilbao 🔴 pic.twitter.com/3ljZjVJPEk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 17, 2021

Lionel Messi’s red card against Athletic Club was the first time he had been sent off in his Barcelona career.



A bad end to the evening for the Argentinian. pic.twitter.com/R3XHbvIeiM — Squawka Football (@Squawka) January 17, 2021

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات فإن البطاقة الحمراء التي حصل عليها ميسي هي الأولى له خلال مسيرته مع النادي الكتالوني العريق والتي لعب فيها 753 مباراة.

1 - After 753 appearances in all competitions, Lionel Messi has been sent off in a game for Barcelona for the first time. Red. — OptaJose (@OptaJose) January 17, 2021

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المصدر: RT