بيلباو يقلب الطاولة على برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)

توج أتلتيك بيلباو بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على برشلونة 3-2 بعد التمديد، في النهائي الذي جمعهما على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ40 عن طريق نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وعادل الفريق الباسكي سريعا بعد دقيقتين عن طريق أوسكار دي ماركوس.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 1 × 0 اتليتك بلباو | هدف اول برشلونة قريزمان 🔥🔥🔥😍😍 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/5wOsjPjGpi — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 1 × 1 اتليتك بلباو | هدف التعادل اتليتك بلباو 👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/4OUxTrVZKi — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأعاد غريزمان التقدم لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 2 × 1 اتليتك بلباو | هدف الثاني برشلونة الفرنسي قريزمان 😍😍👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/rsvamV3ArD — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

وعادل بيلباو النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة عن طريق أسيير فيلاليبري.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 2 × 2 اتليتك بلباو | هدف التعادل بلباو د89 🔥🔥🔥🔥 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/N30R2uFnQC — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ليحتكما لوقتين إضافيين.

وسجل بيلباو هدف التقدم عن طريق إينياكي ويليامز في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول بتسديدة رائعة لا تصد ولا ترد.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 2 × 3 اتليتك بلباو | هدف الثالث بلباو ويليماز 🔥🔥🔥😱😱😱😱 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/aTd8xf6l0O — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، لضربه أحد لاعبي المنافس بدون كرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز بيلباو وتحقيقه ثالث ألقابه في المسابقة.

نهائي كاس السوبر الاسباني | برشلونة 2 × 3 اتليتك بلباو | هدف الثالث بلباو ويليماز 🔥🔥🔥😱😱😱😱 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/aTd8xf6l0O — G o l a s (@805Rudy) January 17, 2021

المصدر: RT