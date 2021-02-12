توماس مولر يتوج بجائزة جديدة مع بايرن ميونخ

حقق توماس مولر نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ 31 عاما جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق البافاري عن شهر يناير الماضي.

وحسب الموقع الرسمي لبايرن ميونخ، فقد حصل مولر على نسبة 48% من أصوات استفتاء أفضل لاعب، متقدما على جوشوا كيميش (24%) وروبرت ليفاندوفسكي (15%) ومانويل نوير (6%) وجيروم بواتينغ (2%).

Thomas Müller foi eleito o Jogador do Mês do Bayern de janeiro. pic.twitter.com/vWsmxApeGF — 🏆🏆🏆 München Brasil 🏵🏆🏆 (@MunchenBrasil) February 12, 2021

إقرأ المزيد

وحصد مولر الجائزة بعد تألقه الشهر الماضي بتسجيله 4 أهداف وقيامه بـ3 تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن مولر غاب عن صفوف فريقه في المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوج بايرن ميونخ بلقب النسخة الـ17 من كأس العالم للأندية لكرة القدم التي استضافتها قطر بالفترة بين 4 و11 فبراير الجاري، بعد تغلب على تيغريس أونال المكسيكي في النهائي بهدف دون رد.

المصدر: fcbayern.com