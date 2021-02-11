بايرن ميونخ يتوج بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ويكرر "سداسية" برشلونة التاريخية

توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

ويدين الفريق البافاري بالفضل في تتويجه بلقبه الثاني في مونديال الأندية لنجمه الفرنسي بنيامين بافارد الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة النهائية عند الدقيقة الـ59.

وبهذا التتويج أصبح بايرن ميونخ ثاني فريق في عالم الساحرة المستديرة بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز حصد ستة ألقاب في موسم واحد (السداسية)، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالإضافة إلى مونديال الأندية.

واستضافت قطر النسخة الـ17 من كأس العالم للأندية لكرة القدم بين 4 و11 فبراير الجاري.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب بتأجيل مونديال الأندية 2020 من ديسمبر الماضي إلى فبراير الجاري.

ومنذ تتويج البايرن بلقبه الأول في مونديال الأندية عام 2013، سيطرت الأندية الأوروبية على اللقب، حيث أحرز ريال مدريد الإسباني اللقب في 4 مناسبات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 بالإضافة إلى غريمه برشلونة عام 2015 وليفربول الإنجليزي عام 2019.

المصدر: RT