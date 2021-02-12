ما هي قيمة الجائزة المالية التي جناها الأهلي المصري بتتويجه ببرونزية مونديال الأندية؟

سيحصل النادي الأهلي المصري على 2.5 مليون دولار، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختتمت في قطر أمس الخميس.

وسيحصل بايرن ميونخ الألماني المتوج بلقب بطل مونديال الأندية على 5 ملايين دولار، فيما اكتفى فريق تيغريس أونال المكسيكي الذي حل وصيفا بـ4 ملايين دولار.

وسينال فريق بالميراس البرازيلي الذي جاء في المركز الرابع مليوني دولار.

تتويج النادي #الأهلي المصري بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020#قنوات_الكاس#ClubWCpic.twitter.com/cNG9Z5fkCG — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2021

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وجاءت لائحة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على النحو التالي:

- بطل كأس العالم للأندية (5 ملايين دولار).

- وصيف بطل كأس العالم للأندية (4 ملايين دولار).

- صاحب المركز الثالث (2.5 مليون دولار).

- صاحب المركز الرابع (2 مليون دولار).

- صاحب المركز الخامس (1.5 مليون دولار).

- صاحب المركز السادس (مليون دولار).

يذكر أن قطر استضافت النسخة الـ17 من مونديال الأندية والتي توج بلقبها البايرن بطل أوروبا، بتغلبه في النهائي على تيغريس بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بهدف دون مقابل.

فيما أحرز الأهلي بطل إفريقيا المركز الثالث بتغلبه على بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

وجاء نادي الدحيل القطري صاحب الضيافة في المركز الخامس، فيما حل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا في المركز السادس.

المصدر: as.com