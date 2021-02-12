غوارديولا يستعين بميسي لتهنئة بايرن ميونخ ويعلن التحدي ( فيديو)

وجه بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة إلى نادي بايرن ميونخ الألماني ومدربه هانز فليك بعد تتويجه بالسداسية التاريخية، عقب حصد كأس العالم للأندية في قطر.

وقال المدرب الإسباني في رسالة عبر موقع "تويتر: "تهنئة كبيرة لعائلة بايرن ميونخ بعد هذا النجاح الكبير والفوز بكأس العالم للأندية".

وأضاف: "أشعر بالفخر الشديد تجاه هذا الإنجاز بعد حصول الفريق على السداسية، وأريد تهنئة اللاعبين والمدرب هانز فليك وجهازه الفني".

وتابع: "أود أن أقول لفليك أن بايرن هو الفريق الثاني الذي يحصل على السداسية، برشلونة سبق أن حصل عليها، لذلك يمكنني الاتصال بميسي لنلعب معا على اللقب السابع".

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وسبق لبرشلونة الكتالوني تحقيق السداسية تحت قيادة غوارديولا عام 2009، كما تولى بيب تدريب الفريق البافاري من قبل.

وكان بيب قد حصل بنفسه على كأس العالم للأندية مع بايرن في موسم 2013-2014، وحقق السوبر الأوروبي و3 بطولات دوري ألماني.

وتوج بايرن بكأس العالم للأندية لكرة القدم، الخميس بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

المصدر: twitter/FCBayern