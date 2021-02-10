ليفربول يعزي مدربه كلوب بوفاة والدته

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تقديم التعزية والدعم لمدرب الفريق، الألماني يورغن كلوب، بوفاة والدته اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ81 عاما.

لن تسير وحدك أبدًا، يورغن ❤️ pic.twitter.com/uSEGtskayY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 10, 2021

ونشر "الريدز" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكلوب، وأرفقها بعبارة: "لن تسير وحدك أبدا، كلوب"، مع إضافة قلب حب كرمز تعبيري.

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وذكرت صحيفة "Schwarzwaelder Bote" الألمانية، في وقت سابق اليوم أن المدرب البالغ من العمر 53 عاما لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم دفن والدته، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

ويرغب المدرب الألماني الشهير في إقامة حفل تأبين لوالدته بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك.

المصدر: RT