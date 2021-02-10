يورغن كلوب يفجع بوفاة والدته.. وفيروس كورونا يحرمه من حضور جنازتها (صور)

ذكرت صحيفة "Schwarzwaelder Bote" الألمانية، أن أليزابيث كلوب والدة مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، توفت اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وحسب الصحيفة الألمانية فإن المدرب البالغ من العمر 53 عاما لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم دفن والدته، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

Клопп не сможет посетить похороны матери из-за коронавирусаhttps://t.co/nsl6VWuRRopic.twitter.com/igYxzywRKd — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 10, 2021

وقال كلوب تعليقا على خبر وفاة والدته: "كانت تعني لي كل شيء. كانت أما حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

Jürgen Klopp’s 81 year old mother, Elisabeth, has sadly passed away.



He won’t be able to attend the funeral in Germany due to pandemic-related travel restrictions.



She meant everything to him.



YNWA Jürgen ❤️ pic.twitter.com/Bn30V1yiLX — Watch LFC (@Watch_LFC) February 10, 2021

ويرغب المدرب الألماني الشهير في إقامة حفل تأبين لوالدته بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك.

Jürgen talking about the passing of his mother, Elisabeth Klopp:



“She meant everything to me. She was a real mom in the best sense of the word.



As a devout Christian, I know she is in a better place now.” ❤️ pic.twitter.com/yiCFNMqECL — Steven Gerrard (@Gerrard8FanPage) February 10, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: rsport.ria.ru