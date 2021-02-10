العثور على صديقة نجم بايرن ميونخ ميتة في منزلها بعد أسبوع من انفصالهما (صور)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة عثرت على عارضة الأزياء كاسيا لينهارت، الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، ميتة في منزلها بألمانيا مساء أمس الثلاثاء.

وحسب الصحيفة لا يوجد أي شبهات جنائية وراء وفاتها.

Model girlfriend of Jerome Boateng is found dead a week after the couple announced they had split https://t.co/atrvbX0r1tpic.twitter.com/bOWGiQJKl7 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2021

وأعلن بواتينغ، البالغ 32 عاما، في الـ2 من فبراير الجاري أنه هو وكاسيا عارضة الأزياء البولندية، البالغة 25 عاما، انفصلا بعد 15 شهرا من العلاقة.

Jerome Boateng's ex-girlfriend Kasia Lenhardt found dead aged 25 https://t.co/gJDkdZ8XiEpic.twitter.com/pjnFFPL0yD — Mirror Football (@MirrorFootball) February 10, 2021

وتبادل الثنائي الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بواتينغ أحد أبطال العالم مع "المانشافت" عام 2014، عقب الانفصال عن لينهارت: "إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي، أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا"، مضيفا أن لينهارت ابتزته مرارا للبقاء معها.

فيما ردت كاسيا قائلة إنها أنهت العلاقة بسبب الأكاذيب والخيانة الدائمة من بواتينغ، الذي وصفته بالـ"الشيطان".

Bayern Munich defender, Jerome Boateng's ex-girlfriend, Kasia Lenhardt, found dead a week after...https://t.co/mCyJmp7ppi — Newspot Nigeria (@NewspotN) February 10, 2021

Tragic last post of Jerome Boateng’s ex Kasia Lenhardt saying ‘now is we where you draw the line’ in cryptic insta pic https://t.co/bfOfJg4ANj — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 10, 2021

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المصدر: dailymail.co.uk