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العثور على صديقة نجم بايرن ميونخ ميتة في منزلها بعد أسبوع من انفصالهما (صور)

الرياضة

العثور على صديقة نجم بايرن ميونخ ميتة في منزلها بعد أسبوع من انفصالهما (صور)
StandardKenya/twitter
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشرطة عثرت على عارضة الأزياء كاسيا لينهارت، الصديقة السابقة لنجم بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، ميتة في منزلها بألمانيا مساء أمس الثلاثاء.

وحسب الصحيفة لا يوجد أي شبهات جنائية وراء وفاتها.

وأعلن بواتينغ، البالغ 32 عاما، في الـ2 من فبراير الجاري أنه هو وكاسيا عارضة الأزياء البولندية، البالغة 25 عاما، انفصلا بعد 15 شهرا من العلاقة.

وتبادل الثنائي الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بواتينغ أحد أبطال العالم مع "المانشافت" عام 2014، عقب الانفصال عن لينهارت: "إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي، أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا"، مضيفا أن لينهارت ابتزته مرارا للبقاء معها.

فيما ردت كاسيا قائلة إنها أنهت العلاقة بسبب الأكاذيب والخيانة الدائمة من بواتينغ، الذي وصفته بالـ"الشيطان".

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المصدر: dailymail.co.uk

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