بالفيديو..واقعة ساخنة ما بين مدرب إنتر ميلان و رئيس يوفنتوس في كأس إيطاليا

شهدت مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان، في كأس إيطاليا، واقعة ساخنة ما بين كونتي، مدرب النيراتزوري، وأندريا آنييلي، رئيس نادي السيدة العجوز.

وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس إيطاليا، التي انتهت لمصلحة يوفنتوس، أظهرت الكاميرات آنييلي، رئيس يوفنتوس، وهو يطلق بعض الكلمات القوية تجاه المدرب كونتي، أنهاها بعبارة "أغلق فمك".

وسأل الصحفيون مدرب الإنتر عما حدث بينه وبين رئيس يوفنتوس فقال كونتي في تصريح لقناة "راي سبورت": "يوفنتوس يجب أن يقول الحقيقة، أعتقد أن الحكم الرابع سمع وشاهد ما حدث طوال المباراة".

وأضاف: "في رأيي، يجب أن يكونوا أكثر أدبا، هم بحاجة إلى مزيد من الروح الرياضية والاحترام لأولئك الذين يعملون".

Il gesto di Conte (fine primo tempo)

Il labiale di Agnelli (fine partita)#JuveInter#JuventusInterpic.twitter.com/1RwfxkLbtR — franco vanni (@franvanni) February 9, 2021

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وأشارت بعض التقارير الصحفية، منها صحيفة "repubblica" الإيطالية أن كونتي بعث بإشارة بذيئة لرئيس اليوفي بعد نهاية الشوط الأول، وقام آنييلي بالرد عليه بعد نهاية المباراة، وحدث نوع من التلاسن بينهما.

وانتهى لقاء إياب نصف النهائي بالتعادل السلبي، لكن يوفنتوس تأهل للمباراة النهائية مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب بمعقل النيراتزوري في "سان سيرو" (2-1).

المصدر: repubblica.it