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بعد بلوغه نهائي كأس إيطاليا.. إنجاز مسجل باسم يوفنتوس

الرياضة

بعد بلوغه نهائي كأس إيطاليا.. إنجاز مسجل باسم يوفنتوس
Globallookpress Jonathan Moscrop
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وصل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم، الثلاثاء، إثر تغلبه على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن يوفنتوس نجح في الوصول لنهائي كأس إيطاليا، للمرة الـ 20 في تاريخه.

مضيفة أن اليوفي تفوق في عدد مرات التأهل لنهائي الكأس المحلية، بـ3 مرات أكثر من أقرب ملاحقيه، روما (17 مرة)، وإنتر ميلان (13 مرة).

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وفاز يوفنتوس ذهابا خارج أرضه على إنتر بنتيجة (2-1)، بينما انتهت مباراة الإياب بملعب "أليانز ستاديوم" بالتعادل السلبي.

وسيواجه يوفنتوس في النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء أتلانتا وضيفه نابولي، ضمن إياب نصف النهائي الثاني.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وضيفه أتلانتا انتهت بالتعادل من دون أهداف.

المصدر: twitter/OptaPaolo

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