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يوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان

الرياضة

يوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب إنتر ميلان
Globallookpress Marco Alpozzi
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تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع ضيفه إنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

ولم يفلح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت خلال مجريات اللقاء.

وبهذا التعادل، تأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في الـ2 من فبراير الجاري.

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وسيواجه يوفنتوس في النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع الأربعاء أتلانتا وضيفه نابولي ضمن إياب نصف النهائي الثاني.

يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وضيفه أتلانتا انتهت بالتعادل من دون أهداف.

المصدر: RT

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