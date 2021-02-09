الدوري الأوروبي.. نقل مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد إلى إيطاليا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الثلاثاء إن مباراة مانشستر يونايتد خارج دياره ضد ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي نقلت إلى مدينة تورينو الإيطالية.

وحسب "اليويفا" تم نقل المباراة من سان سيباستيان إلى تورينو بسبب القيود التي تفرضها إسبانيا على القادمين من بريطانيا باستثناء المسافرين الذين يملكون إقامات أو من مواطني إسبانيا أو أندورا، للحد من انتشار سلالات كورونا الجديدة.

وتم تمديد الحظر اليوم الثلاثاء حتى الثاني من مارس مما يعرض للخطر مباراة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي من المنتظر إقامتها باستاد واندا متروبوليتانو في 23 فبراير لكن لا يمكن إقامتها الآن في إسبانيا.

🏟️ Several men's and women's UEFA matches have been rescheduled or moved due to on-going restrictions.



You can keep up with all the changes here: 👇#UCL#UEL#UWCL — UEFA (@UEFA) February 9, 2021

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كما تم نقل مباراتا الذهاب والإياب بين أرسنال وبنفيكا في دور الـ32 للدوري الأوروبي إلى ملاعب محايدة.

وقال اليويفا إن مباراة الذهاب، التي كان من المفترض إقامتها باستاد لوش يوم 18 فبراير، نقلت إلى روما، وأكد أرسنال أن لقاء الإياب سيقام باستاد جورجيوس كارايسكاكيس في أثينا يوم 25 فبراير.

وفي دوري أبطال أوروبا تم نقل مباراتين في ذهاب دور الـ16 كانتا مقررتان في ألمانيا إلى العاصمة الهنغارية بودابست، مباراة ليفربول خارج ملعبه ضد لايبزيغ الألماني في الـ16 من فبراير، ومواجهة مانشستر سيتي خارج الديار أمام بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في 24 فبراير.

المصدر: رويترز