تصنيف الأندية.. الأهلي المصري يصعد 54 مركزا ويتقدم على العديد من الأندية العالمية

قفز الأهلي المصري 54 مركزا في التصنيف الجديد الذي أصدره موقع "football database" المتخصص في تصنيف أندية كرة القدم على مستوى العالم.

وصعد الأهلي في التصنيف الجديد إلى المركز الـ36 على مستوى العالم برصيد 1731 نقطة متفوقا على العديد من الأندية العالمية الشهيرة مثل أرسنال الإنجليزي وبوكا جونيورز الأرجنتنيي وبالميراس البرازيلي.

وتتواجد 3 فرق عربية في قائمة أول 100 فريق في التصنيف، فبالإضافة للأهلي، يأتي الهلال السعودي في المركز الـ64 برصيد 1659 نقطة، والترجي الرياضي التونسي في المركز الـ75 برصيد 1638 نقطة.

ترتيب الفرق الـ10 الأولى على مستوى العالم:

1- بايرن ميونخ الألماني برصيد 2038 نقطة.

2- مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 1999 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 1964 نقطة.

4- برشلونة الإسباني برصيد 1914 نقطة.

5- باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 1904 نقاط.

6- ريال مدريد الإسباني برصيد 1896 نقطة.

7- إنتر ميلان الإيطالي برصيد 1893 نقطة.

8- يوفنتوس الإيطالي برصيد 1886 نقطة.

9- ليفربول الإنجليزي برصيد 1863 نقطة.

10- إشبيلية الإسباني برصيد 1859 نقطة.

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المصدر: footballdatabase.com