إصابة بوغبا تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع

سيغيب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الملاعب بضعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون 3-3 أمس الأول.

وخرج الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول، بعد أيام فقط من اختياره كأفضل لاعب في النادي لشهر يناير الماضي.

وقال مدرب "الشياطين الحمر"، النرويجي أولي غونار سولشاير في مقابلة مع قناة النادي اليوم الاثنين: "إنها إصابة ستستغرق بضعة أسابيع للشفاء. لقد بدأ للتو عملية التعافي، نعمل مع الطاقم الطبي وسنعيده بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان".

وأضاف سولشاير: "بالطبع، لطالما كان بوغبا مهما جدا بالنسبة لنا، ولن نتحمل أي مخاطر. (لذا فهي) بضعة أسابيع بالتأكيد".

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وأولى المباريات التي سيغيب عنها بوغبا هي مواجهة فريقه لفريق وست هام في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

المصدر: "أ ف ب"