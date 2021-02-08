لقاء صلاح ومحرز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

التقى النجمان العربيان، المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما وانتهت بخسارة "الريدز" بأربعة أهداف مقابل هدف.

والتقطت عدسات الكاميرات، انتظار محرز لصلاح بعد اطلاق صافرة نهاية المباراة، ودار حوار ودي قصير بين الثنائي.

محرز وصلاح يناقشان مصير الأخلاق هذا الموسم 😂😆 pic.twitter.com/YLqDb7ZvE4 — ProFoot Dz (@ProfootD) February 7, 2021

وتداول أغلب عشاق كرة القدم في العالم العربي فيديو وصور من لقاء النجمين بالكثير من الإيجابية والفخر بتواجد مؤثر للاعبين عرب ضمن أفضل فرق "البريميرليغ"، فيما انقسم جزء آخر من عشاق النجمين على هوية "فخر العرب" بين الثنائي وتراشقوا كلاميا.

وكتبت مدونة: "رسالة من الكبار إلى البعض هدوا .. احنا إخوة عرب بأتم معنى الكلمة و البادئ كان الأروع .. برافووو".

رسالة من الكبار الى البعض

هدوا .. احنا إخوة عرب بأتم معنى الكلمة و الباديء كان الاروع .. برافووو #رياض_محرز#محمد_صلاحhttps://t.co/FRct19nFGG — فہٰيٰ قلہٰبٰٰيٰ دمعة و فہٰيٰ الہٰسہٰماء لہٰمعة (@bent_NeS79) February 8, 2021

وكتبت مدونة ثانية: "نجوم العرب فخر لكل العرب ".

محرز وصلاح يناقشان مصير الأخلاق هذا الموسم 😂😆 pic.twitter.com/YLqDb7ZvE4 — ProFoot Dz (@ProfootD) February 7, 2021

محمد صلاح و رياض محرز بعد المباراة 🇪🇬🇩🇿❤️pic.twitter.com/U98YZkikFy — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) February 8, 2021

وحسب بعض المتابعين فإن محرز قام بمواساة صلاح لتعرض فريقه لخسارة كبيرة على أرضه.

بهذه اللقطة أعطى محرز وصلاح درسا للجمهور المصري🇪🇬 والجزائري🇩🇿 المتنازع من أجل اللاعبين، ومثالا يقتدى به الأطفال الصغار لحب اللاعبين والتعلم منهم، حتى ساديو ماني🇸🇳 كان برفقتهم وتبادل الحديث مع رياض. pic.twitter.com/vgTWUbv6Ha — 🌺 إلهام 🇩🇿 (@Mamo_Chaan) February 8, 2021

تويتر: حرب ليل ونهار عن من هو فخر العرب يصل للشتم والقذف احياناً بين المشجعين



الحياة الواقعية: محمد صلاح ومحرز يحترمون بعضهم البعض ❤️ pic.twitter.com/zV5u94TbIj — E P L W O R L D (@EPLworld) February 7, 2021

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وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، فيما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي