تأهل سهل لدجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، بفوزه السهل على الفرنسي جيريمي شاردي، الاثنين، في ملبورن.

وتفوق دجوكوفيتش على شاردي بنتيجة 6-3 و6-3 و6-2، متغلبا عليه بواقع 14 مباراة جمعت بينهما ولم يحرز فيها الفرنسي أي مجموعة من أصل 33.

وقال الصربي المصنف أولا عالميا وحامل اللقب: "أردت تحقيق بداية جيدة في البطولة على ملعبي المفضل".

ويسعى دجوكوفيتش إلى التتويج للمرة التاسعة في أستراليا وإحراز لقبه الثامن عشر، وسيلتقي مع الأمريكي فرنسيس تيافو في الدور الثاني.

وعن مواجهته المقبلة ضد تيافو قال الصربي: "ستكون المرة الأولى التي سأواجهه"، مشيرا إلى "أسلوب لعبه القتالي" وبأنه لاعب "يملك مستقبلا واعدا أمامه".

وحقق دجوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام النمساوي، دومينيك تييم، إلى فوز بخمس مجموعات.

المصدر: "أ ف ب"