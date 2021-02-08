رسميا.. هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس موسم 2021

أعلن فريق مرسيدس الاثنين أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد وقع عقدا جديدا لموسم 2021.

وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون البالغ 36 عاما على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية حيث سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطلاقه في 28 مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الألقاب في الفورمولا واحد والذي يتقاسمه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وقال الفريق في بيان: "يسر فريق مرسيدس-أي إم جي بتروناس للفورمولا واحد أن يعلن أن بطل العالم للصانعين في الفورمولا واحد وبطل العالم للسائقين في الفورمولا واحد سيستمران معا في عام 2021".

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم الماضي في ديسمبر الماضي، لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

المصدر: "وكالات"