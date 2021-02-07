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ضربة قاضية "مدمرة" بالركبة في الوجه (فيديو)

الرياضة

ضربة قاضية
Globallookpress
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أسقط الأمريكي كوري ساندهاغين، مواطنه فرانكي إدغار، بضربة قاضية عنيفة في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC Fight Night 184" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأطفأ كوري الأنوار على إدغار بضربة قاضية عنيفة بالركبة في الوجه، سقط الأخير من جرائها على أرض الحلبة فاقدا للوعي، وذلك بعد 28 ثانية فقط من زمن الجولة الأولى للنزال، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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وحقق كوري ساندهاغين، البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره الرابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني فرانكي إدغار بالهزيمة التاسعة في مسيرته، مقابل 24 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: وكالات 

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