مرتضى منصور يتلقى ضربة جديدة

تلقى الرئيس السابق للزمالك، مرتضى منصور، ضربة جديدة، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري المصري الطعن الذي تقدم به ضد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، القاضي بإيقافه.

وأوقف الوزير أشرف صبحي، في العام الماضي، مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن العمل، مع تجميده وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، بسبب مخالفات مالية رصدتها لجان تفتيش تابعة للوزارة.

ورفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور، الرئيس السابق للزمالك، وأعضاء مجلس إدارته السابقين، هاني زاده، وأحمد عادل، وأحمد مرتضى، وشريفة الفار، وإسماعيل يوسف، وحماده أنور.

وكان مرتضى منصور، أعلن في وقت سابق، أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف قرار وزير الرياضة.

المصدر: وكالات