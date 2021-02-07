 
مباشر

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

الرياضة

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq25

يحتضن ملعب "آنفيلد"، معقل فريق ليفربول، مساء اليوم الأحد، قمة كروية مثيرة بين صاحب الأرض وضيفه مانشستر سيتي، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويعتبر اللقاء شبه مصيري لحامل اللقب ليفربول، ففي حال خسارته أمام متصدر الدوري "السيتي"، سيبتعد الأخير عنه بفارق 10 نقاط، زائدا مباراة مؤجلة.

ووفقا لشبكة "thehardtackle"، فيتوقع أن يدخل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المباراة بخطته المعتادة 4-3-3، وبالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فابينيو – أوزان كاباك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: جوردان هندرسون – تياغو ألكانتارا - فينالدوم.

في خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي
http://www.thehardtackle.com/

أما المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فمن المنتظر أن يعتمد على نفس نهج كلوب (4-3-3)، وعلى التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: إيدرسون موراييش.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – روبن دياز – وولكر.

في خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – إلكاي غوندوغان.

في خط الهجوم: فودين – غابرييل جيسوس - رحيم ستيرلينغ.

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي
http://www.thehardtackle.com/

المصدر: "thehardtackle

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا