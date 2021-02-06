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ريال مدريد يفلت من كمين هويسكا (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يفلت من كمين هويسكا (فيديو)
Reuters /Albert Gea
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نجا فريق ريال مدريد من كمين مضيفه هويسكا بفوزه عليه بصعوبة (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع لاعب خط الوسط خافي غالان أصحاب الأرض في المقدمة بهدف رائع سجله، في الدقيقة 48، بعد هجمة مرتدة نموذجية.

ولكن المدافع الفرنسي رافائيل فاران قام بدور زميله القناص المدافع سيرخيو راموس المصاب، وأنقذ الفريق الملكي من السقوط في الهاوية، بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (55 و84) من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز، إلى 43 نقطة، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق ثلاث نقاط غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيحل ضيفا على فريق ريال بيتيس مساء غد الأحد.

بينما يقبع هويسكا في قاع ترتيب الليغا، برصيد 16 نقطة فقط.

المصدر: RT 

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